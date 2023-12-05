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رئيس هيئة المنافسة يوضح أسباب ارتفاع أسعار السيارات محلياً مقارنة بدول الجوار (فيديو)

السيارات الصغيرة
السيارات
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أوضح عبدالعزيز الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي مقارنة بدول الجوار.
وقال الزوم، لبرنامج في الصورة: "تم عمل دراسة شملت قطاع السيارات في المملكة، وكانت دراسة مطولة وشاملة لدراسة الخلل وبيان أسباب ارتفاع الأسعار محليا".اضافة اعلان

مخالفات بعض المعارض والشركات


وأضاف "وجدنا خلال الدراسة مخالفات عديدة ربما تكون السبب في رفع الأسعار، ومنها ممارسات لبعض الشركات".
وأشار الزوم، أن أحد هذه الممارسات والمخالفات، قيام أحد موزعي السيارات بمنع دخول منسوبي الهيئة، لمقر المنشأة، والمخالفة الثانية تتمثل في قضية الربط، بمعنى وجدنا أحد الموزعين يقوم بربط البيع لمعارض السيارات، أي الربط بين السيارات المرغوب فيها والأخرى غير المرغوب فيها".

مخالفة الربط في عملية البيع


وأضاف أن عملية الربط هذه جعلت بعض المعارض تبيع بخسارة كبيرة وصلت لأكثر من 10%، ولتعويض هذه الخسارة تقوم هذه المعارض برفع أسعار السيارات المرغوب فيها".
وواصل الزوم بقوله: "الخطأ هنا من الموزع، وهذه الجهات أحد الجهات التي تم خلالها رفع دعوى قضائية".

الاتفاق على رفع الأسعار


وتابع الزوم، وجدنا أيضا أن بعض المعارض كانت متفقة على رفع الأسعار، وحالة أخرى أن أحد الموزعين فرض على المعارض أن يبيعوا  السيارات بسعر ثابت، وهذا أيضا يعد مخالفة.
وختم الزوم بقوله: "كل هذه الممارسات والمخالفات أثرت على المنافسة بين المعارض وبالتالي أثرت على أسعار السيارات في السوق المحلي".

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