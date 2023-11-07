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نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار

المرور السعودي - الامطار
المرور
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وجه  المرور عدة نصائح لقيادة سليمة تحت المطر  وذلك لتجنب وقوع الحوادث.

نصائح مهمة

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وأوضح أنه يجب اتباع ما يلي:

1- اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق .

2- أشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك.

3- دع المركبة تتنفس (افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ).

4- قد ببطء (خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

في وقت سابق، كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.


4 خطوات:

وأوضح "المرور" أن هذه الخطوات هي كالتالي:

1- تمهل وخفف السرعة 

2- اخرص على استخدام المساحات 

3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى 

4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.


القيادة على الطرق المنحدرة


في وقت سابق، حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.

وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.

8 خطوات تؤمن القيادة على الطرق المنحدرة


1ـ أثناء القيادة بالطرق المنحدرة يجب اتخاذ تدابير السلامة المرورية التالية:
2ـ توقف جانبا في مكان آمن حال هطول الأمطار الغزيرة ، لا يمكن معه متابعة السير،
3ـ خفض السرعة كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق.
4ـ المحافظة على مسافة أكثر أمانا من الحالات المعتادة
5ـ التأكد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو
6ـ تأكد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عرضة للانزلاق.
7ـ الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدد
8ـ استعمال الغيار الثقيل

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