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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الطرق تحصل على "الآيزو" .. 3 عوامل ساهمت في نجاحها

2023-11-07_18-13-41
هيئة الطرق
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أعلنت الهيئة العامة للطرق حصولها على شهادة الآيزو العالمية في مسح وتقييم الطرق، وهو الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بشبكة الطرق مما يعزز من الارتقاء من مستوى خدمات النقل العام بين المدن.اضافة اعلان

3 عوامل



وأوضحت الهيئة أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ذلك، وهي كالتالي:

1- جودة عمليات المسح والتقييم.

2- جودة نظام إدارة الرصف.

3- جودة تشغيل معدات المسح والتقييم.


في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استقبال أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر سبتمبر عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938؛ وبمتوسط سرعة رد خلال 3 ثواني فقط.

1600 ملاحظة


وعالجت الهيئة أكثر من 1600 ملاحظة، وقد وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 89%، وبمستوى خدمة وصل لـ99%.

ودعت إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938؛ أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

يذكر أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 72 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، وهو يهدف لرفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء أعمال الصيانة والسلامة على طريق ديراب في منطقة ديراب، والذي يعد من أهم الطرق الحيوية في المنطقة لما له من دور حيوي وهام في تمكين الحركة الاجتماعية والاقتصادية.

كشط وسفلتة ودهانات للطرق


 وتتضمن الأعمال إعادة كشط وسفلتة 10,5 كم، ودهانات الطرق بحوالي 2600 متر مكعب، مع تركيب أكثر من 1150 وحدة من العلامات الأرضية، وصيانة مسار الشاحنات من خلال إعادة كشط وسفلتة 16,5 كم.

تركيب العلامات الأرضية


وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب أعمال الدهانات الأرضية بطول 3300 متر مكعب، مع تركيب العلامات الأرضية بإجمالي 950 وحدة.

تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق


وأضافت أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.

توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة


كما تهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، كما تسهم هذه الأعمال في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.




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