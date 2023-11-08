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عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

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شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية
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أعلنت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية "Sia Partners" بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" بدء التقديم في "برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد - نمو" في التخصصات الإدارية والمالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

 الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
5- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.
6- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.

مدة البرنامج:

- يستمر لمدة (6) أشهر.

مزايا البرنامج:

- مكافأة تصل 10,000 ريال
- فرصة الحصول على وظيفة (دائمة) بعد اكتمال التدريب.
- مكافآت ومزايا تنافسية.
- رحلة تدريبية ريادية.
- فرص التعلم والتطوير المستمر.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/23هـ الموافق 2023/11/07م.

 طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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