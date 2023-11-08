عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أ أ

أعلنت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية "Sia Partners" بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" بدء التقديم في "برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد - نمو" في التخصصات الإدارية والمالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الشروط:



مدة البرنامج:



مزايا البرنامج:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).5- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.6- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.- يستمر لمدة (6) أشهر.- مكافأة تصل 10,000 ريال- فرصة الحصول على وظيفة (دائمة) بعد اكتمال التدريب.- مكافآت ومزايا تنافسية.- رحلة تدريبية ريادية.- فرص التعلم والتطوير المستمر.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/23هـ الموافق 2023/11/07م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: