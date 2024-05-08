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متحدث "الموارد البشرية يكشف عن مزايا خدمة "أجير الحج" (فيديو)

منصة أجير
منصة أجير
أ أ
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أعلن متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، عن إطلاق الوزارة لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، من خلال "بوابة أجير".اضافة اعلان
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول عمل مرنة للمنشآت من خلال منصة "أجير". خلال موسم الحج.

خدمة أجير الحج

وأوضح الرزقي، أنها تهدف أيضًا إلى إتاحة فرص العمل الموسمية للأفراد، بالإضافة إلى استفادة المنشآت من القوى العاملة المحلية بالمملكة من خلال منصة "أجير" في موسم الحج.
وأشار إلى أن الخدمة تسهم في خدمة أصحاب العلاقة التعاقدية، سواءً المستفيد أو المنشأة المصرح لها من الجهات المعنية من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال موسم الحج.
ولفت إلى أن هذا يكون من خلال إصدار تصاريح عمل مؤقتة للأعمال الموسمية، مما يسهل ويساعد في مرونة عمل المنشأة خلال موسم الحج.

رفع السيرة الذاتية عبر منصة باب أجير

ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.

إصدار تصاريح العمل والتوظيف المؤقتة

وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: أجير الحج  (من هنا).

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