متحدث "الموارد البشرية يكشف عن مزايا خدمة "أجير الحج" (فيديو)

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أعلن متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، عن إطلاق الوزارة لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، من خلال "بوابة أجير".

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول عمل مرنة للمنشآت من خلال منصة "أجير". خلال موسم الحج.





خدمة أجير الحج



رفع السيرة الذاتية عبر منصة باب أجير



إصدار تصاريح العمل والتوظيف المؤقتة

