توضيح مهم لـ"المسند" بشأن أنواع الأقمار الصناعية التي تراقب الأحوال الجوية

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، عن أنواع الأقمار الصناعية التي تراقب الأحوال الجوية.







أنواع الأقمار الصناعية التي تراقب الأحوال الجوية



أقمار تدور مع الأرض في وقت واحد



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الأقمار القطبية وهي التي تدور حول الأرض من القطب للقطب بارتفاع 870كم، وتكمل الدورة حول الأرض في ساعة و42 دقيقة، وتكون الأرض خلال هذا الوقت قد دارت 25 درجة، فيحلق القمر في الدورة الثانية على أماكن جديدة، منها يصور القمر الأرض جميعها خلال 24 ساعة، ويمر على نقطة معينة من الأرض مرتين باليوم.وأضاف أن هناك أقمارًا ثابتة فوق خط الاستواء وفوق نقطة معينة منه بارتفاع 36 ألف كم، تدور مع الأرض في وقت واحد.