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المملكة تتيح لمواطني 3 دول الحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيًا

السعودية ترحب بالعالم
إضافة 3 دول يحصل مواطنوها على تأشيرة الزيارة إلكترونيًا
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 أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني عدد من الدول.

3 دول يحصل مواطنوها على تأشيرة الزيارة إلكترونيًااضافة اعلان

وانضمت كل من كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، لقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيًا، وبذلك يصل عدد الدول إلى 66 دولة.
 وتأتي الخطوة الجديدة امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، بالإضافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي.
فهي تستهدف رفع أعداد السياح القادمين من الخارج إلى 70 مليون سائح بحلول العام 2030م.

التأشيرة السياحية لـ 7 فئات

 وبجانب مواطني الـ 66 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ 7 فئات أخرى وهم:
1، 2، 3 - المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي.
4، 5 - حاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية.
6 - حاملو تأشيرات "الشنغن".
7 - المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وتتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتمنح المملكة تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.

تأشيرة الزيارة

 وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في27 سبتمبر من عام 2019م، وذلك ضمن جهودها لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه المملكة من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة.
 وتعتزم وزارة السياحة المضي قدمًا في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

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