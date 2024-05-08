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طقس الربيع.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية مع أمطار ورياح مغبرة وتذبذب درجات الحرارة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الفترة الانتقالية من الربيع وحتى الصيف، وذلك بتقلبات جوية مع أمطار ورياح مغبرة وتباين في درجات الحرارة.اضافة اعلان

تقلبات جوية مع أمطار ورياح مغبرة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن أجواء المملكة تمر الآن بمرحلة انتقالية تتجه تدريجيًا من الربيع لفصل الصيف.
وأضاف أن هذه المرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح وتذبذب في الحرارة بين ارتفاع وانخفاض نسبي في الحرارة مع فرص سقوط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.


وأشار إلى أنه من فضل الله تعالى على عباده أن الحر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل متدرج وهي فترة فاصلة بين الحر اللاهب والمعتدل.

أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


ضرورة البقاء في أماكن آمنة

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

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