الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رئاسة الشؤون الدينية تعلن عن نجاح خططها لختم القرآن في ليلة (٢٩) بتناغم وتكامل مع الشركاء

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ نجاح الخطة التي أعدتها لليلة (٢٩) من شهر رمضان ١٤٤٥هـ -ليلة ختم القرآن-، من خلال تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين -الذين توافدوا لأداء مناسك العمرة، وصلاة التراويح، وشهود ختم القرآن الكريم-؛ بكل يسر وسهولة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة في الحرمين الشريفين.اضافة اعلان

 رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي:

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس: إن رئاسة الشؤون الدينية؛ أفردت ليلة ختم القرآن، التي توافق آخر الليالي الوترية من شهر رمضان المبارك؛ بخطة استثنائية واكبت حدث ختم القرآن الكريم، من خلال تكثيف الدروس الدينية، والإرشادية والتوجيهية، والتوعية الميدانية، وحلق القرآن، ومواقع إجابة السائلين، واللغات والترجمة، وتسخير الرقمنة والتقانة والمنصات الإلكترونية، وضخ الكوادر الدينية؛ الرجالية والنسائية، المؤهلة الملائمة لبيئة الحرمين الشريفين، وفق تخصصات الخدمات .
وأضاف نعزو الفضل لله أولًا وأخيرًا، ثم للدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتقديم كل ما من شأنه نجاح منظومة الخِدمات المقدمة للقاصدين والزائرين، وهو حرص يحتم علينا في رئاسة الشؤون الدينية بذل مزيد من الجهد؛ للارتقاء بالخدمات الدينية، والاهتمام بمعياريتها وتميزها، لإثراء تجربة القاصدين والزائرين، والوصول برسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية، داعيًا الله -تعالى- أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء؛ لخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، وسعيها لإيصال رسالة الإسلام الصحيح المعتدل إلى العالم .

اقرأ أيضا

عاجل.. مباغتة من رجال الأمن.. مداهمة مفاجئة لعمالة بحي السلي في الرياض يقومون بغش هذه السلعة

نفذت 15 ألف رحلة.. حافلات النقل الترددي تعزّز انسيابية وصول المصلين للمسجد النبوي ليلة 29 رمضان

عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا وبشرى مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي

أكثر من مليونين ونصف من ضيوف الرحمن يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام ليلة الـ 29 رمضان

ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:23 م الإثنين، 11 مارس 2024

أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الدراسي في رمضان وسكان هذه المدينة أول من يفطرون بالمملكة

أمير الرياض 11:43 م الأحد، 10 مارس 2024

الأمير فيصل بن بندر يدشّن حملة "جود الرياض" لتوفير 1109 وحدات سكنية

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام 9:00 م الأحد، 10 مارس 2024

عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

أخبار السعودية 3:10 م الأحد، 10 مارس 2024

أخبار السعودية.. 3.3 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وحالة الطقس خلال شهر رمضان