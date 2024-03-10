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الأمير فيصل بن بندر يدشّن حملة "جود الرياض" لتوفير 1109 وحدات سكنية

أمير الرياض
أمير الرياض
أ أ
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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حملة (جود الرياض) الهادفة إلى توفير 1109 وحدة سكنية في المنطقة من خلال المساهمات المجتمعية، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.اضافة اعلان

رجال أعمال وكبار مانحين:

كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض، على هامش تدشين الحملة بقصر الحكم اليوم، رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة.
ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم كل ما من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية والمساهمة المجتمعية، منوهاً سموه بما أظهره أهالي المنطقة من التكاتف والتكافل وتفريج الكربة ومد يد العون للمحتاج.
وأعرب سموه، عن سعادته باستقبال رجال الأعمال والمانحين بمنطقة الرياض، متمنياً سموه للجميع التوفيق في خدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

منصة جود الإسكان:

عقب ذلك شاهد سموه خلال الاستقبال عرضاً مرئيًا عن منصة جود الإسكان وعرضًا آخر عن حملة جود المناطق.
بعد ذلك أقام سموه مأدبة غداء لرجال الأعمال وكبار المانحين من أهالي المنطقة.
وتسعى حملة جود المناطق إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
كما تهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي.

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