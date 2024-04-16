درجات الحرارة.. العظمى 36 بمكة والصغرى 10 في حائل

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة وشرورة بنجران، وأقلها 11 درجة في حائل.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في نجران، و34 في جازان والقنفذة وبيشة، و30 في المدينة المنورة، و26 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:حائل 10، والسودة 11، وطريف ورفحاء 12، والقريات وعرع وسكاكا 14، وأبها وبريدة 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.