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درجات الحرارة.. العظمى 36 بمكة والصغرى 10 في حائل

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة وشرورة بنجران، وأقلها 11 درجة في حائل.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في نجران، و34 في جازان والقنفذة وبيشة، و30 في المدينة المنورة، و26 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
حائل 10، والسودة 11، وطريف ورفحاء 12، والقريات وعرع وسكاكا 14، وأبها وبريدة 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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