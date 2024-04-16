درجات الحرارة.. العظمى 36 بمكة والصغرى 10 في حائل

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
درجة في مكة المكرمة وشرورة بنجران، وأقلها 11 درجة في حائل.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في نجران، و34 في جازان والقنفذة وبيشة، و30 في المدينة المنورة، و26 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
حائل 10، والسودة 11، وطريف ورفحاء 12، والقريات وعرع وسكاكا 14، وأبها وبريدة 15 درجة مئوية.