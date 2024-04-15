بـ 40 مئوية.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
عبر حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
درجة في شرورة بنجران، وأقلها 11 درجة في السودة بعسير.
فيما وصلت إلى 35 في مكة ونجران وودي الدواسر، و34 في جازان والقنفذة وبيشة، و32 في المدينة المنورة والرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، والقريات 13، وطريف 14، وأبها وعرعر 15 درجة مئوية.