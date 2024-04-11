40 مئوية بنجران.. ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام العيد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
في شرورة، و38 في وادي الدواسر، وأقلها 10 درجات في طريف والسودة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في مكة، و34 في جدة وجازان وبيشة، و32 درجة في المدينة المنورة، و31 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 10، وسكاكا 13، وأبها وتبوك وحائل وعرعر 14، ورفحاء والباحة 15 درجة مئوية.