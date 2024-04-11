40 مئوية بنجران.. ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام العيد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 في شرورة، و38 في وادي الدواسر، وأقلها 10 درجات في طريف والسودة.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في مكة، و34 في جدة وجازان وبيشة، و32 درجة في المدينة المنورة، و31 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة وطريف 10، وسكاكا 13، وأبها وتبوك وحائل وعرعر 14، ورفحاء والباحة 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.