"الزكاة والضريبة والجمارك" تصدر تقويمًا تفاعليًا للإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقويمًا يوضح مواعيد الإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م، وذلك بهدف تمكين المنشآت المكلفة من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية في أوقاتها المحددة.
تقويمً تفاعلي للإقرارات الزكوية والضريبية
وأوضحت الهيئة، في بيان لها: "أن التقويم يتضمن جميع المواعيد المحددة لرفع إقرارات الحسابات الزكوية، والإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية.
وأيضا ضريبة القيمة المضافة سواءً الإقرارات الشهرية التي تقدمها المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، أو الإقرارات التي تقدمها المنشآت الأخرى كل ثلاثة أشهر".
وأضافت الهيئة في هذا الشأن أن التقويم يتميز بخاصيته التفاعلية، بحيث يمكن إضافته عبر تقويم الأجهزة المحمولة، وسهولة تصفحه، كما يمكن للمنشآت والمهتمين تحميل التقويم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
المكلفين من قطاع الأعمال
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإقرارت الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).