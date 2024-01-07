المدينة وجازان.. توجيه ضربات أمنية لمروجي مخدرات ومخالفي نظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، بحوزته أكثر من 33 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين. اضافة اعلان





تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين:



إحباط تهريب مخدرات بجازان:



إحباط تهريب مخدرات من جديد



التعاون مع الأمن

