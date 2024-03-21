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خلال 3 أشهر.. 3548 شكوى ضد التجمعات الصحية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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تلقى المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط 3548 شكوى على التجمعات الصحية، بواقع نحو 40 شكوى يوميا.

3548 شكوى ضد التجمعات الصحيةاضافة اعلان

هذا وبلغ إجمالي الشكاوى التقنية في الأسبوع الأول من يناير 82%، في وقت تصدرت 6 مديريات صحية أكثر المديريات شكاوى في شهر مارس، وبلغ إجمالي الشكاوى 262 شكوى.
وتصدر يناير إجمالي الشكاوى بـ1725 شكوى بـ49%، وحلت شكاوى فبراير ثانياً، بإجمالي 1274 شكوى بنسبة 36%، وشكاوى مارس ثالثاً بإجمالي 549 شكوى بـ15%، وذلك من إجمالي الشكاوى الأسبوعية، وسجل شهر يناير 82% من الشكاوى التقنية، وتساوت شكاوى فبراير ومارس التقنية ثانيًا بـ5%، وفقا لـ"الوطن".
كذلك بلغ إجمالي شكاوى 10 تجمعات ومديريات صحية 262 شكوى في شهر مارس الحالي، واستحوذ تجمع الرياض الصحي الثاني على النصيب الأكبر من الشكاوى، التي بلغت 63 شكوى بـ24%.
بينما حل تجمع الشرقية الصحي ثانياً، بإجمالي 39 شكوى بـ15%، وتجمع الرياض الصحي الأول ثالثاً، بإجمالي 37 شكوى بـ14%، وتجمع مكة الصحي رابعاً، بإجمالي 21 شكوى بـ8%.
هذا وتساوت شكاوى تجمع جدة الصحي الأول والثاني خامسا، بإجمالي 18 شكوى لكل منهما بـ7%، وسجل تجمع حفر الباطن الصحي وتجمع عسير الصحي أقل التجمعات شكاوى، بإجمالي 16 شكوى بـ6.10%، يليهما تجمع الأحساء والطائف الصحي، بإجمالي 17 شكوى لكل منهما بـ6.47%.

تعرف على المركز السعودي للمواعيد والإحالات

يشار إلى أنه تم إنشاء مركز الإحالات الطبية؛ ليضمن توفير الخدمة الطبية للمرضى بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة بوضع المريض في أعلى قائمة أولوياته؛ حيث يقوم هذا المركز بالإشراف على الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وتوحيدها في بوابة إلكترونية؛ ليسهل على المريض التقديم على الخدمة، ومتابعة حالة طلبه، ومعرفة الخطوات المستقبلية. 

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