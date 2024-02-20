الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد قرار مجلس الوزراء.. كم عدد المعفي عنهم ومدة الإعفاء من المقابل المالي؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.اضافة اعلان
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أن تطبيق القرار سيكون على النحو التالي:

الإعفاء من المقابل المالي

1- الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
2- الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط

الهدف من القرار

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، كذلك ضمان استمراريتها في سوق العمل.


اقرأ أيضا

عاجل.. مواطنة تستقدم عاملة منزلية باسمها.. هل يؤثر ذلك على دخلها الشهري في حساب المواطن؟

إحباط تهريب 540 كجم قات مخدر وضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في 3 مناطق

عاجل.. "أئمة ومؤذنون".. إصدار عدد من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان (تفاصيل)

أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالعزيز الفالح

السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الوزراء 4:11 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

عاجل.. تمديد إعفاء هذه المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

أهم 10 10:01 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

أخبار السعودية 4:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

GEhsgnEWgAEp6w0 4:06 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على ترقية قيادات للمرتبتين الـ 14والـ 15 في هذه الوزارات