بعد قرار مجلس الوزراء.. كم عدد المعفي عنهم ومدة الإعفاء من المقابل المالي؟

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وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أن تطبيق القرار سيكون على النحو التالي:



الإعفاء من المقابل المالي



الهدف من القرار



1- الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.2- الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقطوأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، كذلك ضمان استمراريتها في سوق العمل.