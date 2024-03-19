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استخدام طائرات "الدرونز" في نقل وحدات الدم والعينات المخبرية بين مستشفيات المشاعر المقدسة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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قررت وزارة "الصحة" استخدام طائرات "الدرونز"، في نقل وحدات الدم والعينات المخبرية بين مستشفيات المشاعر المقدسة في (منى وعرفات)، وذلك خلال موسم حج هذا العام. اضافة اعلان

تسريع عمليات نقل الدم:

يأتي ذلك في إطار الحرص على تسريع عمليات نقل الدم، وإجراء الفحوصات السريعة للعينات المختلفة في مراكز المختبرات المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.
من جهة أُخرى قررت الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لجميع البيانات للدراسات البحثية خلال موسم الحجِّ والعُمرة من خلال دراسة اللقاحات ومستشفيات مناطق الحج لمعرفة عوامل الخطر الأكثر تسجيلًا في المستشفيات.

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