خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

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تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين، وفتح خط ساخن مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة. اضافة اعلان

فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية خططها لتنفيذها خلال فترة الاختبارات، من خلال وجود أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.





دليل نظم وتعليمات الاختبارات



مسميات خاصة للجان في قاعة الاختبارات



170 ألف طالب وطالبة في جازان





ضرورة توفير الأجواء المناسبة



واستكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات، والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات.ويؤدي، اليوم الأحد، طلاب المدارس العامة والأهلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع، يعقبها إجازة أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.وأطلقت بعض المدارس مسميات خاصة للجان في قاعات الاختبارات، وبدأت بتعليق صور وأسماء طلابها أصحاب المشاريع المميزة، والمشاركة في البرامج التعليمية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات.وعمدت إدارات المدارس إلى تشجيع وتحفيز الطلاب تقديرًا لجهدهم وعملهم في المشاريع، والحرص على رفع اسم مدرستهم بين المدارس.وفي جازان، ينتظم على مقاعد الاختبارات أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في نحو 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، وتشمل مدارس التعليم العام والأهلي، ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وتحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة.وسط جاهزية ومنظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة تهيئة نفسية وتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية.أكد مدير تعليم جازان، ملهي عقدي، ضرورة توفير الأجواء المناسبة بما يضمن تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة.مؤكدًا أهمية دور الأسرة في هذه الفترة المهمة للاختبارات، وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، وحث أبنائهم على بذل مزيد من الجهد والاستذكار وتحفيزهم وزيادة الدافعية لديهم ليحصدوا ثمرة ذلك بتحقيق النجاح والتفوق.