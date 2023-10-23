الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

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تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل، الآن، في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصص" لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل. اضافة اعلان

وكذلك جميع الخريجين والخريجات والتي تعتبر من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية.





88 سؤالاً في الرخصة المهنية العام





أهمية اختبار الرخصة المهنية





المجالات المعيارية في أسئلة الاختبار مثل:





الممارسة المهنية مثل:





التسجيل للاختبار:



ويتكون اختبار الرخصة من اختبارين "العام" و "التخصص".يتكون اختبار الرخصة المهنية العام من:1ـ عدد الأسئلة: 88 سؤالاً.2ـ الزمن: ساعتان.3ـ نسبة النجاح: الحصول على 50 درجة.1ـ استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.2ـ الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.3ـ تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.4ـ القيم والمسؤوليات المهنيةالإلمام بالمهارات اللغوية والكمية وطرق التدريس.التخطيط للدرس، تهيئة بيئات التعلم، التقويم مثل:1ـ الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطى.2ـ أخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.3ـ التطوير المهني المستمر.4ـ التفاعل التربوي مع المهنيين والمجتمع.5ـ المعرفة المهنية.للرجال لمن هم على رأس العمل الاثنين 8 من ربيع الآخر 1445.للجميع الأربعاء 10 من ربيع الآخر 1445.النساء لمن هن على رأس العمل الاثنين 15 من ربيع الآخر 1445.للجميع الأربعاء 17 من ربيع الآخر 1445.