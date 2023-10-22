الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ما عدا مدارس محافظة فرسان

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

وزارة التعليم
التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قررت إدارة التعليم في جازان، تعليق الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة عن بعد في مدارس وسط جازان ليوم غد الإثنين، بسبب التقلبات الجوية.

الدراسة عن بعد اضافة اعلان


وأوضح متحدث تعليم جازان أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في 
مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا مدارس محافظة فرسان .

توقعات حالة الطقس 


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.
كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

IMG-20231022-WA0009
11:17 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بمشاركة 40 دولة.. "البيئة": انطلاق الدورة الـ40 للمعرض الدولي السعودي

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

اقرأ أيضا

منصة أبشر تنفذ 3.5 ملايين عملية إلكترونية خلال الشهر الماضي

تفاصيل البيان الختامي المشترك بعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا للمملكة

المملكة وكوريا توقعان اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في تبوك وجازان

خبير عقاري: انخفاض أسعار العقارات ينبئ بمستقبل جيد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تعليم القصيم 2:48 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

بعد تعليق الدراسة في 6 مدارس بالمذنب.. صحة القصيم تطمئن الجميع

أهم 10 8:55 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

فصول فارغة 4:12 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب

F8AMa7PWAAEjtER 5:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

اقرأ أيضا

النيابة العامة
6:39 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

سجن وغرامة .. النيابة العامة تحذر من "أشكال" جريمة غسل الأموال

وزارة النقل
6:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هيئة النقل تستضيف وفدا من الطلاب السويديين .. لهذا السبب

تعليم تبوك
5:55 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

متهمين
5:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إدارة التحريات بشرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص لتنفيذهم عمليات احتيال مالي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة التعليم
10:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

هاكر
7:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال