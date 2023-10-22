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صحيفة تواصل الالكترونية

"سجل المتابعة اليومية" خدمة جديدة تتيحها منصة "مدرستي" للمعلمين

مدرستي
منصة مدرستي
أ أ
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أطلقت منصة مدرستي، خدمة "سجل المتابعة اليومية" لتمكين المعلمين والمعلمات من استخدام العديد من المميّزات التي تنظم عملهم.اضافة اعلان
تنظيم لعمل المعلمين والمعلمات وتيسيرا لهم، أطلقت خدمة السجلات اليومية على منصة مدرستي، ولتفعيل سجل المتابعة يتعني عليكم ضبط الإعدادات.


إعداد سجل المتابعة 

وذلك من خلال أيقونة سجلات المتابعة، ثم الضغط على أيقونة إعداد سجل المتابعة جديد، ثم تحديد المقرر، وإدخال الدرجات المعتمدة من وزارة التعليم لكل بند من بنود المقرر، ثم اضغط حفظ.
يظهر سجل المتابعة ضمن السجلات الأخرى، لإضافة التكليفات لسجل المتابعة فعل خيار إضافة لسجل المتابعة اليومي، بعد إكمال جميع البيانات الواجبة.


أيقونة سجلات متابعة الفصول

ـ لاستعراض التكليفات التي أضفتها للسجل، انتقل لسجل متابعة المقرر بالضغط على أيقونة سجلات متابعة الفصول، حدد المقرر والفصل المدرسي ثم اضغط التالي.
ـ يمكن التنقل بين سجلات المتابعة لنفس الفصل، من خلال فلتر السجل الموجود في أعلى الصفحة.
ـ يحسب النظام المجموع الموزون لدرجات الطالب آليا، وينسج آليا درجة مجموع الموزون إلى عمود الدرجة المعتمدة، مع تمكين المعلم من تعديل الدرجة.


الدرجة المعتمدة 

مع العلم، بأن الدرجة التي ستصدر للسجل الرصد النهائي هي الدرجة المعتمدة.
من خلال صفحة سجلات متابعة الفصول يمكن للمعلم أن يضغط على التكليف للوصول لصفحة إدارة الواجبات وإزالة أو إضافة التكليف لسجل المتابعة.
في حالة التي يقوم الطالب بتسليم الواجب خارج المنصة، يمكن رصد الدرجة بالدخول على إجابات الطلاب ثم تفعيل خيار تم التسليم عن طريق قنوات أخرى ورصد الدرجة ثم حفظ.

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