الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد النبوي: صونوا سمعكم وألسنتكم من أعراض الناس (فيديو)

الشيخ عبدالمحسن القاسم
الشيخ عبد المحسن القاسم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي، إن من صان سمعه ولسانه عن أعراض المسلمين نال السعادة وسلامة الصدر ورضا رب العالمين. اضافة اعلان

الابتلاء العظيم للمسلمين في السنة السادسة للهجرة

وأضاف الشيخ عبد المحسن القاسم، إن سنة الله القائمة أنّ مَنْ أَحَبَّه الله ابتلاه، وفي السنة السادسة من الهجرة، ابتلي المسلمون ببلاء عظيم جعله الله امتحاناً للأمة كلها إلى يوم القيامة.
وتابع: الشيخ القاسم، عظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ، قال تعالى " وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" والنفاق في عهد النبوة إنما هو في الرسالة.

الشدة يعقبها الفرج والمؤمن ينال الخير بالبلاء

وقال : الشدة يعقبها فرج ، والمؤمن ينال الخير بالبلاء قال تعالى " لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم"، وكذا كانت عاقبة عائشة رضى الله عنها، أنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة.
وسمت على النساء بفضائلها، قال النبي: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

صبر عائشة وفضل الله عليها بعد الحادثة

وأضاف الشيخ القاسم، لقد منحها الله ذكاء متدفقًا وحفظًا ثاقبًا، وعلمًا واسعًا والأحاديث التي روتها عن النبي أكثر مما روى عن الخلفاء الراشدين مجتمعين، لانشغالهم وتقدم وفاتهم، لا قلة سماعهم.
وتابع: وعظ الله المؤمنين بعد حاثة الإفك بمواعظ هى قواعد في صيانة الأعراض، قال تعالى: "يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين".

اقرأ أيضا

"كاوست" تتعاون مع "وكالة ناسا" في تجربة مهمة .. التفاصيل

بعد سعودة وظيفة مساعد.. توطين جميع وظائف الطيارين

احذري.. 7 أطعمة ممنوعة على طفلِك قبل عمر عام

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار بجازان وعسير

أكثر من 4 آلاف موقف بالمسجد النبوي تسهم في راحة الزوار والمصلين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقف 3:02 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

أكثر من 4 آلاف موقف بالمسجد النبوي تسهم في راحة الزوار والمصلين

قغق5غق 8:26 ص الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة 9:31 م الأربعاء، 31 يناير 2024

وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

صلاة الجمعة من المسجد النبوي 2:40 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطيبا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: اللهم احفظ الأقصى من عدوان الصهاينة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:01 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قام بتقديم اعتراض ولم يتم الرد منذ أكثر من شهر؟ حساب المواطن يعلق

الإسعاف الجوي
2:39 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

مداهمة
2:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "بيض فاسد وانتشار للحشرات".. مداهمة مفاجئة لحوش ينتج معجنات وحلويات في جدة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:49 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الجمعة 21 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

خادم الحرمين الشريفين
4:04 م الجمعة، 02 فبراير 2024

رسميًا.. الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

جريدة أم القرى
3:56 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. ننشر تفاصيل لائحة تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية.

موهبة
3:12 م الجمعة، 02 فبراير 2024

زيادة استثنائية.. تسجيل أكثر من 100 ألف طالب في "موهبة" (فيديو)

الضمان الاجتماعي المطور
2:41 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

حساب المواطن - التسجيل
12:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

منتزه الحبلة
12:44 م الجمعة، 02 فبراير 2024

لوحة طبيعية خلابة من صنع الخالق.. نزهتك اليوم في منتزه الحبلة بأبها وهذه أفضل الأنشطة