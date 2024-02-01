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بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

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صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي
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أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.اضافة اعلان

صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي

واستجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين، أدى المصلون صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي في المدينة المنورة، وسط دعوات بأن يمن الله تعالى بالخير على البلاد والعباد.

صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام

وفي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله سبحانه؛ فبالتقوى تُسمع الدعوات، وتُدفع المِحنُ، وتُرْفعُ الابتلاءات، وهي مِفْتَاحُ الأغلاق، وبابُ الأرزاق، وتنَزُّلِ البركات ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾.

نائب أمير مكة يقلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء

وتأسيًا بسنة المصطفى عند تأخر نزول المطر، قام نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل، بقلب ردائه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء.

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