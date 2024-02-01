بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء
اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في
طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي
واستجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين، أدى المصلون صلاة
الاستسقاء في المسجد النبوي في المدينة المنورة، وسط دعوات بأن يمن الله تعالى
بالخير على البلاد والعباد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله..— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) February 1, 2024
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد..
الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.#صلاة_الاستسقاء | #المدينة_المنورة pic.twitter.com/knurtgetA3
صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام
وفي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد
الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير
منطقة مكة المكرمة.
وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الرحمن السديس، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله سبحانه؛ فبالتقوى تُسمع
الدعوات، وتُدفع المِحنُ، وتُرْفعُ الابتلاءات، وهي مِفْتَاحُ الأغلاق، وبابُ
الأرزاق، وتنَزُّلِ البركات ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾.