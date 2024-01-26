خطيبا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: اللهم احفظ الأقصى من عدوان الصهاينة

أ أ

دعا خطيب الجمعة من المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي للمسجد الأقصى وفسلطين قائلا: اللهم بعزك وجلال قدرتك احفظ المسجد الاقصى من عدوان الصهاينة، ولا تسلطهم عليه يارب العالمين. اضافة اعلان

وتابع: اللهم لا تسلطهم على المسجد ولا على أهله ، إنك على كل شئ قدير، اللهم لا تسلط الصهاينة على فلسطين، فأنت القوى القدير، إنك أنت القوي المتين.





خطيب المسجد الحرام: اللهم اجعل أهل فلسطين في حفظك وضمانك







ودعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لأهلنا في فلسطين بأن يتولى الله رعايتهم وحفظهم في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من مئة يوم.وقال: اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين، اللهم واجعلهم في حفظك وضمانك وكنفك وأمانك وإحسانك، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله في عزة ومنعة إلى يوم الدين.