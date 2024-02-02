أكثر من 4 آلاف موقف بالمسجد النبوي تسهم في راحة الزوار والمصلين

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تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوفير التسهيلات والخدمات كافة لزائري المسجد النبوي والمصلين، وذلك ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة. اضافة اعلان



ومن ضمن التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار، تواجد أكثر من أربع آلاف موقف مركبة بالمسجد النبوي في جهاته الأربع، بخمسة مداخل ومخارج، فمن من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه.





مواقف المسجد النبوي الشريف



ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء، ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز.وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لوقوف المركبات قرابة 199.000م2 وتضم 24 وحدة للوقوف، 8 منها مخصصة للمشتركين و16 للدفع الفوري، وتتسع كل وحدة لقرابة 184 مركبة، لتبلغ الطاقة الاستيعابية للمواقف المخصصة للمركبات (4416) موقفا، كما يوجد 48 جهاز محاسبة ذاتية.وتحتوي مواقف المسجد على أنظمة أمنية لتحقيق الأمن والسكينة للزائرين على مركباتهم وممتلكاتهم من خلال الحراسات، كما يتوفر (679) كاميرا مراقبة أمنية، إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من (800) طفاية حريق، و (190) خرطوم إطفاء، وعدد (22915 ) سواتر مياه الحريق.