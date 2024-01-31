وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

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وصل إلى المدينة المنورة الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة لعام 2024م. اضافة اعلان





ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة



زيارة الحرم النبوي ومسجد قباء



وتضم الدفعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة تجسّد جانباً من الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين.يذكر أن الأمانة العامة للبرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعدّ لهم.