الموعد والشروط.. "المرور" يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها قررت طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.





موعد مزاد اللوحات الإلكتروني



طريقة المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني



مزاد اللوحات المميزة



إسقاط المركبة عبر أبشر

