حفظ القرآن والصحيحين.. برنامج مكثف بالمسجد النبوي لنشر العلم الشرعي بشكل مؤصل

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح التسجيل في برنامج الحلقات المكثفة بالمسجد النبوي.





برنامج مكثف بالمسجد النبوي:

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ويأتي ذلك لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والذي تسعى من خلاله إلى نشر العلم الشرعي بشكل مؤصل.ويتضمن البرنامج الذي يُعنى بالطلبة الموهوبين من الرجال والنساء، الجمع بين حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية وحفظ الصحيحين.كما يقدم البرنامج للمجتازين إجازات علمية عالية وشهادات معتمدة، أيضا دعت الهيئة الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: https://reg.qm.edu.sa/ .