"تعليم مكة" يطلق التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الطلابي، اليوم الأحد، التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى الإدارة لعام 1445هـ. اضافة اعلان





أهداف مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية



مساران للمسابقة



واستهدفت المسابقة 68 طالبة من طالبات مراحل التعليم العام (حكومي وأهلي)؛ وذلك بهدف تشجيعهن على التنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء جذوة المنافسة الإيمانية بين الطالبات في حفظ كلام الله تعالى وتدبر معانيه.وتتضمن المسابقة مسارين: مسار القرآن الكريم، ومسار السنة النبوية، حيث يشمل مسار القرآن الكريم خمسة فروع: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، وحفظ 15 جزءًا، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء.أما مسابقة السنة النبوية فتحوي فرع حفظ متن الأربعين النووية.وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي تبذلها الإدارة، وتسعى إلى ربط الطالبات بكتاب الله وسنة الرسول.