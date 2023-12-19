أقلها درجة بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في مكة المكرمة، وأقلها 1 درجة مئوية في
السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جازان و31 في القنفذة، و26 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 1، وطريف 2، وأبها 3، والقريات والباحة 4، وعرع وسكاكا 5، والطائف 6 درجات مئوية.
أمطار
غزيرة ورياح مغبرةوكان
المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط
أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
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