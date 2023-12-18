الصغرى 2 والعظمى 34.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 2 في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جازان و31 في القنفذة، و27 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 2، وأبها 4 والباحة 5، وبريدة 6، والقريات والمجمعة 6، والباحة وطريف وحائل ونجران والدوادمي والمجمعة 6، وتبوك وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والطائف 7، وتبوك والرياض 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.