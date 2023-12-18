الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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الصغرى 2 والعظمى 34.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم المناطق

انخفاض درجة الحرارة
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 2  في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جازان و31 في القنفذة، و27 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 2، وأبها 4 والباحة 5، وبريدة 6، والقريات والمجمعة 6، والباحة وطريف وحائل ونجران والدوادمي والمجمعة 6،  وتبوك وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والطائف 7، وتبوك والرياض 8 درجات مئوية.


أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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