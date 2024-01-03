بالفيديو.. مدني الرياض يخمد حريقاً في مصنع

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باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مصنع بالرياض، دون وقوع إصابات ولله الحمد.





إخماد حريق مصنع بالرياض اضافة اعلان



ونشر حساب سناب الداخلية، لقطات لجهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق أحد المصانع بالرياض، حيث تمكنوا من إخماد الحريق.وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.





"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، فرق الدفاع المدني، باشرت حريقًا اندلع في واجهة أحد المباني، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.وأكدت أن فرق مدني جدة تمكنت من إخماد حريق في واجهة أحد المباني دون حدوث إصابات في الأرواح.وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.