الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مدني الرياض يخمد حريقاً في مصنع

Capture
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مصنع بالرياض، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

إخماد حريق مصنع بالرياضاضافة اعلان


ونشر حساب سناب الداخلية، لقطات لجهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق أحد المصانع بالرياض، حيث تمكنوا من إخماد الحريق.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.


"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، فرق الدفاع المدني، باشرت حريقًا اندلع في واجهة أحد المباني، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

وأكدت أن فرق مدني جدة تمكنت من إخماد حريق في واجهة أحد المباني دون حدوث إصابات في الأرواح.

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

اقرأ أيضا

عاجل..لأولياء الأمور .. تقويم التعليم تطلق تطبيق مستقبلهم لدعم رحلة الأبناء التعليمية وهذه أهدافه

30 سيارة رقابة و70 مراقبًا يرصدون مخالفات الغطاء النباتي بمحافظة حفر الباطن

لقطات من الأجواء لأمطار وسيول رفحاء

42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2023

عاجل..وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للعمل.. بدءا من الغد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء 10:02 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

درجات الحرارة اليوم.. العظمى 34 بمكة والصغرى 5 في السودة

الدفاع المدني 10:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص بعد سقوطه في بئر بالعرضيات

درجات الحرارة - الشتاء 10:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أعلاها 34 وأقلها 4.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

امطار غزيرة على تبوك 7:07 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية

اقرأ أيضا

H
5:33 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أمانة جدة تحصل على الوسام الفضي لمشروع التحول المحاسبي

القات المخدر - جازان - المخدرات
5:18 م الأربعاء، 03 يناير 2024

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أخبار السعودية
5:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. المرور يحذر من غرامة كبيرة وصرف حساب المواطن للمبتعثين بشروط

567غ
4:29 م الأربعاء، 03 يناير 2024

شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اغلاق - مخالف - التجارة - مداهمة
10:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

تطبيق مستقبلهم
9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل..لأولياء الأمور .. تقويم التعليم تطلق تطبيق مستقبلهم لدعم رحلة الأبناء التعليمية وهذه أهدافه

حساب مواطن
8:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

الزلزال المدمر في اليابان
7:34 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"زلازل وتحطم طائرات وحرائق وعمليات طعن" خلال أيام.. 4 كوارث كبرى تضرب اليابان

صالح الفوزان
7:27 م الأربعاء، 03 يناير 2024

فقد الماء فتوضأ دون أن يبحث أو يسأل عنه.. ما حكم طهارته؟