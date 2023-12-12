حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 160 كيلوجرامًا من المخدرات

أ أ



أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





الإبلاغ عن عمليات التهريب



استكمال الإجراءات النظامية



منطقة تبوك

