الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 160 كيلوجرامًا من المخدرات

القات المخدر - جازان - المخدرات
القات المخدر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

الإبلاغ عن عمليات التهريب


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

استكمال الإجراءات النظامية


كذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوغراماً من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة تبوك


وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بشرطة منطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بتجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.


"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

"الوطني للأرصاد" يكشف كمية الأمطار المسجلة على تبوك .. وأعلى المناطق تأثرا

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حرس الحدود 10:41 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب 140 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان

القات المخدر - جازان - المخدرات 6:36 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 165 كجم من نبات القات المخدر

حرس الحدود - السعودية 5:34 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

images 3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

النيابة العامة - جديد
7:16 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

أمطار المسجد النبوي
7:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

المسجد النبوي تحت زخات المطر.. دعوات وابتهالات وأجواء إيمانية (فيديو)

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

الدفاع-المدني
6:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على 3 مناطق والدفاع المدني يدعو للحذر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

خادم الحرمين (11)
9:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء