الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

حرس الحدود - السعودية
حرس الحدود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

واقعة أخرى في جازان:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (1.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(120) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و (1200) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قطاع الربوعة بمنطقة عسير

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

سدايا
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

في هذا الموعد.. "سدايا" وبرنامج "التحول الوطني" يطلقان أول مؤشر وطني للبيانات

اقرأ أيضا

"الشؤون البلدية" تكشف أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث

وزارة الموارد البشرية الأولى عالمياً في التميز بإدارة المشاريع

عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

عاجل.. توجيه من "سكني" بشأن تحويل أرض بناء ذاتي إلى شقة

في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حرس الحدود 6:46 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

الإطاحة بمروجي "السموم" في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

دوريات امنية - عسير - البيئة 7:47 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

دوريات الأمن بجازان تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

الحرب على المخدرات 7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

وزارة التجارة... 8:42 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

التجارة: ضبط كميات دقيق مغشوشة قبل وصولها للمستهلكين

اقرأ أيضا

هدف
8:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

المركز الوطني للأرصاد
7:08 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

سيول
7:06 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تصوير جوي مذهل لجريان السيول شمال شرق حائل

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت