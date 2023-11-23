الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر. اضافة اعلان





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