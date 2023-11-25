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عاجل.. جازان.. إحباط تهريب مخدرات بقطاع الدائر وضبط إثيوبي في "صامطة"

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

محافظة صامطة


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة صامطة بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تبوك


قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما مبنى تحت الإنشاء وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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