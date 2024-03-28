الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حرس الحدود يحبط تهيب كميات كبيرة من المخدرات في جازان وعسير

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

حرس الحدود بعسير:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (450) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

الموعد والشروط.. "التعليم" تُعلن بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين

من مكة لجازان.. شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية

هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 4:13 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

أمطار غزيرة على عسير 4:02 ص السبت، 16 مارس 2024

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة و8 مناطق لـ10 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد 3:17 ص السبت، 09 مارس 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 4:31 م الأربعاء، 06 مارس 2024

تحذير مهم من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و7 مناطق لـ 11 مساءً