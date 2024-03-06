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تحذير مهم من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و7 مناطق لـ 11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة ورياح متربة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد ووادي الفرع".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "العديد وذعبلوتن".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات ووادي الدواسر والقويعية وعفيف".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والكامل والعرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والموية ورنية".
5 - منطقة نجران، وتشمل "الخرير وبد الجنوب وثار وحبونا ويدمة وشرورة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

أمطار ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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