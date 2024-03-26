حرس الحدود في قطاع العارضة بجازان يحبط تهريب 180 كيلو جرامًا من المواد المخدرة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



ضبطية سابقة:



إحباط تهريب أقراض مخدرة بحائل



الإبلاغ عن عمليات التهريب





