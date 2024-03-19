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داخل شحنة أسمدة..

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر

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مكافحة المخدرات
أ أ
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 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,465,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي.

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ضبط كمية ضخمة من الإمفيتامين المخدر

وأضاف أنه ذلك تم بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



الإبلاغ عن عمليات التهريب

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


 


 

  

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