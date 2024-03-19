الإطاحة بـ 14مقيما ومخالفا في عسير وجازان لتهريهم كمية ضخمة من المخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (14) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (315) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

ضبط مهربي مخدرات وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



ضبط مخالفين بجازان: