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الإطاحة بـ 14مقيما ومخالفا في عسير وجازان لتهريهم كمية ضخمة من المخدرات

القات المخدر
مخدرات
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (14) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (315) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
ضبط مهربي مخدرات وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين بجازان:


كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (66) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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