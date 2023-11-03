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حتى الثلاثاء.. تحذير عاجل من "الأزمات والكوارث" بـ"مكة" من الأمطار والعواصف

أمطار المملكة 17
أمطار رعدية وعواصف ترابية على منطقة مكة
أ أ

حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة من أمطار رعدية وعواصف ترابية.
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أمطار وعواصف لخمسة أيام

وأضاف المركز إنه بدايةً من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء ستسقط أمطار رعدية وعوصف ترابية، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وأهاب المرز بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات
المياه حرصًا على سلامتهم.

أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

أمطار ورياح وضباب على الجوف والشمالية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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