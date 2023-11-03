حتى الثلاثاء.. تحذير عاجل من "الأزمات والكوارث" بـ"مكة" من الأمطار والعواصف

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حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة من أمطار رعدية وعواصف ترابية.

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أمطار وعواصف لخمسة أيام



أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق



أمطار ورياح وضباب على الجوف والشمالية



وأضاف المركز إنه بدايةً من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء ستسقط أمطار رعدية وعوصف ترابية، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.وأهاب المرز بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعاتالمياه حرصًا على سلامتهم.ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.