"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله، تضمن هطول أمطار خفيفة.

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رياح وصواعق رعدية في منطقة المدينة



أمطار وسيول وصواعق رعدية



وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات الحناكية والمهد وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.وكان المركز قد أصدر إنذارًا على منطقة القصيم يشمل الأسياح والبدائع والبيكرية والثامرية والشماسية وبريدة وعنيزة".وأوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وأضاف أن بداية الإنذار الساعة 11 ونهايته في الساعة 4 عصرًا.