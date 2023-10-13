تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، ابتداء من غد (السبت) وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر. اضافة اعلان

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة من السبت إلى الأربعاء القادم على المناطق التالية:

أمطار غزيرة إلى متوسطة

منطقة عسير، وتشمل "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومه، بلقرن، المجاردة، بارق، محايل، رجال ألمع".

منطقة جازان، هطول أمطار متوسطة، وتشمل "جيزان، فيفاء، العارضة، الريث، الدائر، العيدابي، هروب، بيش، الدرب، صبيا، أبوعريش، صامطة، أحد المسارحة، جزر فرسان).

منطقة الباحة، وتشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى).

منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف، ميسان، أضم، العرضيات".





خفيفة إلى متوسطة في مكة والمدينة وحائل



كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من السبت إلى الثلاثاء، على:

منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل".

منطقة المدينة المنورة، أمطار متوسطة من السبت إلى الثلاثاء، وتشمل "المدنية المنورة، المهد، وادي الفرع، بدر،خيبر، الحلايكة".

منطقة حائل، وتشمل "حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشلان، بقعاء".





أمطار خفيفة على الحدود الشمالية وتبوك



وأكد المركز على هطول أمطار خفيفة على:

منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف، عرر، العويقيلة، رفحاء" وفي الجوف: "القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل".

منطقة تبوك، وتشمل "تبوك، حقل، تيماء"، وفي المنطقة الشرقية: "حفر الباطن الخفجي، قرية العليا، اللعيرية".





حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق



تكوّن الضباب



وأضاف المركز في تقريره أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.