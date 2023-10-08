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رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

استقرار الطقس
طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

استقرار الطقس في المملكة
وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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