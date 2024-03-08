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توقعات بتقلبات جوية ورياح شديدة على المدينة حتى الـ ٧ مساءً

رياح - الارصاد - ضباب اتربة - مكة
رياح
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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة – بمشيئة الله – من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان

رياح شديدة على المدينة:


و تشمل تأثيرات الحالة  تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا الأمواج ورياح تصل سرعنها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة.
وأوضح  المركز أن الحالة التي تشمل الرايس وينبع والحناكية والمهد تبدأ الساعة الـ ٩ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

أمطار وضباب ورياح نشطة:


وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.
وتفصيلا، توقع المركز، هطول أمطار ورياح نشطة وضباب، على عسير وجازان ونجران.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على عسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بينما تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.
كذلك توقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على نجران حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع مساء أمس الخميس، المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة بمشية الله.

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