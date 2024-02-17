توقعات برياح شديدة على هذه المحافظات حتى السادسة مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم السبت, من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم /ساعة.



رياح شديدة على الليث والقنفذة:

أمطار على جازان:

حالة الخليج العربي:

وتشمل الحالة محافظتي الليث والقنفذة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره أيضا استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.