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عاجل.. توقعات بانخفاض حاد اليوم الجمعة.. درجة الحرارة صفر مئوية على هذه المناطق

الطقس - موجة برد - الشتاء - ارشيف الصور
برد
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توقع محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، انخفاض درجة الحرارة دون الصفر على عدة مناطق اليوم الجمعة.

درجة الحرارة صفر مئوية:

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وأوضح العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: 'بداية من اليوم نتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصفر المئوي أو ما دون الصفر المئوي على المناطق الشمالية، والجوف وحائل وبعض أجزاء من القصيم، خاصة الأجزاء الشمالية منها.

موجة باردة على الحدود الشمالية:


وقبل ساعات نبّه المركز الوطني للأرصاد ، من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع.
كما تشمل انخفاضاً في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر) على محافظة طريف وحزم الجلاميد.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد.

درجات الحرارة العظمى:


فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها صفر مئوي بمحافظة القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل أمس، 34 في جدة، و32 في القنفذة وينبع، و31 في وجازان، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى:


أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 4، وأبها 5، ووطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.

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