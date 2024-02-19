تقلبات جوية شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على ينبع و الرايس.



رياح شديدة على المدينة المنورة:

حالة جوية تستمر حتى 11 مساء:

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.كما نبه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥)كم، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعةالـ 10صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.أيضا نبه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٌ تصل سرعتها 40 - 49 كم/ساعة، وارتفاعٌ في الأمواج.وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه, وأملج ، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدو والليث والقنفذة والشعيبة ".2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".3 - منطقة جازان، وتشمل “فرسان وأحد المسارحة والطوال وصامطة”.4 – منطقة الرياض، وتشمل "الدلم والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق".