الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساءً

رياح مغبرة
رياح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد – بمشيئة الله – من رياح شديدة.

تقلبات جوية على المدينة المنورة:

اضافة اعلان
 وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على ينبع والرايس.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
 كما نبّه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥) كم، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الثلوج على تبوك:


وقبل ساعات توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل انتهاء حالة تساقط الثلوج على مرتفعات منطقو تبوك، مع اعتدال الأجواء والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.
وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ضعيفة ونستطيع أن نقول أنها انتهت"، مضيفا "من المتوقع عدم تواجد موجات برد لنهاية الأسبوع بمشيئة الله".

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. إيداع دعم سكني خلال ساعات ومدة دراسة أهلية حساب المواطن وبيان من الرقابة النووية

عاجل.. تنبيه مهم من متحدث الأرصاد عن تساقط الثلوج على هذه المنطقة

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تأثير"تمهير" على الدخل الشهري أو الضمان الاجتماعي

تصل لـ 1500 ريال.. أمانة المدينة المنورة تبدأ في تشغيل عقد رفع المركبات المهملة والتالفة

عاجل.. ضبط 5 محطات وقود تلاعبت في قراءة عدادات المضخات بالجبيل والرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطقس - الامطار - امطار - سحب رعدية - رياح وامطار 12:40 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

تقلبات جوية شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

ضباب 7:20 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

أمطار غزيرة وسيول 6:41 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمدرسين: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

أمطار المملكة 7:28 ص الأحد، 28 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك