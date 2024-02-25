تقلبات جوية شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساءً

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نبّه
المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد – بمشيئة الله – من رياح
شديدة.
تقلبات جوية على المدينة المنورة:
وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما نبّه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥) كم، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الثلوج على تبوك:
وقبل ساعات توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل انتهاء حالة تساقط الثلوج على مرتفعات منطقو تبوك، مع اعتدال الأجواء والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.
وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ضعيفة ونستطيع أن نقول أنها انتهت"، مضيفا "من المتوقع عدم تواجد موجات برد لنهاية الأسبوع بمشيئة الله".