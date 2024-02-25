تقلبات جوية شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد – بمشيئة الله – من رياح شديدة.



تقلبات جوية على المدينة المنورة:

الثلوج على تبوك:

وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على ينبع والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.كما نبّه المركز من (أتربة مثارة) على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥) كم، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وقبل ساعات توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل انتهاء حالة تساقط الثلوج على مرتفعات منطقو تبوك، مع اعتدال الأجواء والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ضعيفة ونستطيع أن نقول أنها انتهت"، مضيفا "من المتوقع عدم تواجد موجات برد لنهاية الأسبوع بمشيئة الله".